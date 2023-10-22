Глушенков: соперники начали настраиваться на «Локомотив» как на топ-клуб

Форвард московского «Локомотива» Максим Глушенков поделился мыслями о выступлениях красно-зелёных в весенней части прошлого сезона РПЛ и на старте нынешнего чемпионата.

«Как оценю минувший период для себя, для команды? Весну мы провели хорошо, выполнив ту задачу, которая перед нами стояла. Мы выиграли 10 из 13 матчей в чемпионате. Старт этого сезона был не очень хорошим, три ничьих за шесть игр. Сейчас мы набираем ход и в дальнейшем будем радовать наших болельщиков своей игрой, будем стараться выигрывать и подниматься как можно выше в таблице.

Старт в этом сезоне вышел непростым, так как после оглушительной весны на «Локомотив» стали по-другому настраиваться? Конечно, да. Весной на нас настраивались как на команду, скажем так, низкого уровня игры. Имею в виду реакцию на позицию в турнирной таблице. А после весны, когда команда привела себя в форму, наиграла определённые комбинации, то начали настраиваться на нас как на топ-клуб и стали совсем по-другому с нами играть», — сказал Глушенков в интервью пресс-службе клуба.