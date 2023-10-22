17-летний дебютант Гиу первыми касаниями принёс победу «Барселоне» над «Атлетиком»

Сегодня, 22 октября, в матче 10-го тура испанской Ла Лиги встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу каталонцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 80-й минуте Марк Гиу через 20 секунд после выхода на замену забил свой дебютный мяч.
«Барселона» после десяти матчей в испанской Ла Лиге находится на третьей позиции с 24 очками. «Атлетик» располагается на шестой строчке с 17 очками. Лидером чемпионата является «Реал» Мадрид, у которого 25 очков. На втором месте находится «Жирона», у которой также 25 очков.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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