Журналист L'Equipe: во Франции Головина считают великим игроком

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина, который оформил дубль в матче с «Метцем». Напомним, два гола Головина принесли победу «Монако» и вывели команду на первое место в Лиге 1.

«Во Франции Головина считают великим игроком, но ему, как и его клубу, не хватает постоянства. В прошлом сезоне Александр уже был очень хорош, но потом совсем затух. Сейчас его задача — держать уровень на протяжении всего сезона», — приводит слова Леклера «Спорт-экспресс».

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 9-го тура французского чемпионата, где встречались «Монако» и «Метц». «Монако» обыграл «Метц» со счётом 2:1 благодаря двум голам российского полузащитника Александра Головина. После результата данного матча «Монако» поднялся на первое место и возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.