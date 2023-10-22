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Иммобиле — о скандале со ставками: это позор для всех. Этим детям нужна помощь

Иммобиле — о скандале со ставками: это позор для всех. Этим детям нужна помощь
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Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о скандале с нелегальными ставками среди итальянских футболистов.

«Это позор для всех. Мы понимаем, что этим детям нужна помощь. Тех, кто совершил ошибки, правосудие рассудит. Главное, чтобы ребята были реабилитированы, а не пригвождены к позорному столбу. Ошибки совершаются, мы учимся и двигаемся дальше. Я надеюсь, что всё решится как можно скорее, и больше об этом не будут говорить», — приводит слова Иммобиле Corriere dello Sport.

Напомним, ранее стало известно, что 22-летний полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил семимесячную дисквалификацию за игру на ставках. Также недавно в СМИ появилась информация, что по той же причине футболист «Ньюкасла» Сандро Тонали может быть отстранён от футбола на год.

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