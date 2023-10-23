Хави — о 17-летнем Гиу: у него есть голевое чутьё, он талантлив. Он мне очень нравится

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о 17-летнем дебютанте основной команды Марке Гиу.

«У него есть голевое чутьё, он талантлив. Он мне очень нравится. Учитывая наши травмы, мы должны смотреть на то, что у нас есть дома, а там много талантов», — приводит слова тренера каталонцев журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 22 октября в матче 10-го тура испанской Ла Лиги встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. На 80-й минуте Марк Гиу через 20 секунд после выхода на замену забил свой дебютный мяч, который принёс сине-гранатовым победу. Этот гол остался единственным в матче.

«Барселона» после десяти матчей в испанской Ла Лиге находится на третьей позиции с 24 очками. «Атлетик» располагается на шестой строчке с 17 очками. Лидером чемпионата является «Реал» Мадрид, у которого 25 очков. На втором месте находится «Жирона», у которой также 25 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.