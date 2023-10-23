Быстров: почему Соболев в основе «Спартака»? Он плохо играет и пешком ходит по полю

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров раскритиковал нападающего красно-белых Александра Соболева за плохую игру в последних матчах, в том числе и в сегодняшней игре с «Пари НН» в 12-м туре РПЛ (2:0, победа «Спартака»). Соболев вышел на замену после перерыва и не отметился результативными действиями.

«В концовке матча «Пари НН» включился и придавил «Спартак»? Так потому, что во втором тайме вышел Соболев, который ходит пешком по футбольному полю. Где‑то захотели сыграть на удержание, вот «Пари НН» и дождался своего полумомента. Забей «Спартак» второй мяч — всё было бы нормально. Этим составом Абаскаль как раз показал, что при этих слухах, которые сейчас ходят, что Соболев там пришёл или не пришёл куда‑то, в первую очередь внимание нужно обращать на игру. Играет Соболев в последнее время плохо, физически не готов и трусцой передвигается по полю. Почему он должен играть в основном составе «Спартака»?

В первом тайме заметил ли я его отсутствие? Мне кажется, даже было лучше», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 12 проведённых матчей.