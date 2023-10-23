Игрок «Монако» Дьятта о Головине: он выступает на невероятном уровне, и это не первый год

Нападающий «Монако» Крепен Дьятта высказался о российском партнёре Александре Головине, который оформил дубль в матче с «Метцем» (2:1).

«Это была сложная игра, но я думаю, что мы в очередной раз сумели продемонстрировать свою стойкость. Нам не впервой уступать и переворачивать ход встречи. Мы хорошо потрудились и заслужили победить в сегодняшнем матче. Александр отметился двумя шикарными голами, но нужно также отметить игру Филиппа Кёна, совершившего ряд решающих сейвов. Это была победа всей команды.

Головин выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год. Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал всё ради победы. Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас. Сегодня ему удалось отметиться двумя великолепными по своей красоте голами, с чем мы его все и поздравляем», — приводит слова Дьятты сайт клуба.