Мудрик рассказал, благодаря чему ему удалось забить гол в ворота «Арсенала»

Украинский нападающий «Челси» Михаил Мудрик высказался о своём голе в ворота «Арсенала» в матче девятого тура чемпионата Англии.

«Это было что-то среднее, между прострелом и ударом. Перед игрой наш тренер вратарей посоветовал мне посмотреть на их вратаря, потому что иногда он пытается что-то прочитать и может просто потерять ворота, поэтому я могу его перебросить. Так что я знал это и держал это в голове. Я выбрал нечто среднее между прострелом и ударом, и это было хорошее решение», — приводит слова Мудрика официальный сайт «Челси».

Напомним, Мудрик выступает за «Челси» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2031-го. В нынешнем сезоне украинец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола.

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