Хави высказался о предстоящем матче «Барселоны» с «Реалом» в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче с «Реалом» в чемпионате Испании.

«Очень важная игра для нас, но в середине есть ещё одна основная и жизненно важная игра в Лиге чемпионов. У нас много травмированных, и сегодня мы закончили с титаническими усилиями. Мы отстаем от «Реала», и нам жизненно важно добиться победы в этом матче», — приводит слова Хави Marca.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» в чемпионате Испании состоится 28 октября на стадионе «Камп Ноу», начало – 17:15 мск.

До этого «Реалу» предстоит провести матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брагой». Матч состоится 24 октября в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага», начало – 22:00 мск.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 24 очка. «Реал», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт, записав в свой актив 25 очков.

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