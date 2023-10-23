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Источник: «Интер» может назначить Симеоне или Моуринью на пост главного тренера команды

Источник: «Интер» может назначить Симеоне или Моуринью на пост главного тренера команды
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги может покинуть свой пост.

Как сообщает Todofichajes, в миланском клубе уже выбирают кандидатов на замену специалисту. Приоритетным вариантом для «нерадзурри» является наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Также руководство «Интера» заинтересовано в услугах главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Диего Симеоне тренирует мадридский «Атлетико» с 2011 года. За это время мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок Испании, два раза побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также выигрывал Кубок Испании.

Жозе Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. С римским клубом португальский специалист завоевал Лигу конференций в сезоне-2021/2022.

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