Источник: «Интер» может назначить Симеоне или Моуринью на пост главного тренера команды

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги может покинуть свой пост.

Как сообщает Todofichajes, в миланском клубе уже выбирают кандидатов на замену специалисту. Приоритетным вариантом для «нерадзурри» является наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Также руководство «Интера» заинтересовано в услугах главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Диего Симеоне тренирует мадридский «Атлетико» с 2011 года. За это время мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок Испании, два раза побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также выигрывал Кубок Испании.

Жозе Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. С римским клубом португальский специалист завоевал Лигу конференций в сезоне-2021/2022.