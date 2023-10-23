«Спартак» обратился к болельщикам после победы в матче с «Пари НН» в РПЛ

В «Спартаке» обратились к болельщикам после победы в матче 12-го тура чемпионата России с «Пари НН». Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Красно-белые, спасибо за вашу поддержку сегодня! Ждём всех на кубковом матче «Спартак» — «Краснодар» 1 ноября», — говорится в телеграм-канале «Спартака».

На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 20 очков. «Пари НН», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав 17 очков. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набрав 28 очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Факелом», матч состоится 28 октября. «Пари НН», в свою очередь, в следующем туре сыграет с «Сочи». Матч пройдёт 29 октября.