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Главный тренер «Интер Майами» вступил в конфликт с журналистом

Главный тренер «Интер Майами» вступил в конфликт с журналистом
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино эмоционально отреагировал на слова журналиста, который упрекнул специалиста в том, что команда не смогла выйти в плей-оф МЛС, несмотря на покупку звёздных игроков в команду.

«Изменения, которые произошли, когда они были? Январь, февраль, март? Ответьте мне, на что я вас спрашиваю, с какого момента вы это анализируете, с начала года? Если захочу, иначе не отвечу. Давай перейдём к другому, ты очень неуважительно ко мне относишься», — приводит слова Мартино Marca.

«Интер Майами» завершил сезон на 14-м месте в Восточной конференции.

Напомним, в завершившемся сезоне в команду пришли Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

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