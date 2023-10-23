Луис Энрике: когда Рамуш и даже Мбаппе опускаются ниже на поле — у меня мурашки по коже

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Страсбуром» (3:0) в Лиге 1.

«Мы опасны почти всюду, это идёт на пользу команде. Вы говорите, что у нас четыре атакующих игрока в составе, но я бы говорил о 5, 6 или 8 таких футболистах. Можем говорить о 4-5 игроках атакующего плана, но Витинья играл вингера, Солер тоже в атаке. Когда мы с мячом – все в команде становятся атакующими футболистами.

Рамуш, Коло-Муани, Асенсио – атакующие игроки, но защитники, когда мы без мяча. Они знают, как приспособиться к моей идее игры. Когда вижу, как Рамуш и даже Мбаппе опускаются ниже, чтобы помочь команде – у меня на коже мурашки. Это даёт нам энергию, что-то удивительное, чего-то такого я ищу», — приводит слова Энрике RMC Sport.