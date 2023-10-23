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«Наполи» выступил с заявлением на фоне слухов о конфликте с Осимхеном

«Наполи» выступил с заявлением на фоне слухов о конфликте с Осимхеном
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Итальянский «Наполи» выпустил официальный пресс-релиз на фоне слухов о напряжённых отношениях между руководством клуба и нападающим Виктором Осимхеном.

«Президент Де Лаурентис никогда не высказывал негативные комментарии о Викторе. Он всего лишь сказал, что Осимхен передумал после устного согласования нового контракта.

Мы надеемся, что это просто пауза для размышлений. В ближайшие недели мы обсудим с агентом игрока его будущее. Сообщения о напряжённой ситуации между «Наполи» и Осимхеном на 100 процентов не соответствуют действительности», — цитирует заявление клуба инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Контракт нигерийского нападающего с неаполитанцами истекает 30 июня 2025 года. 24-летний игрок перешёл в итальянский клуб осенью 2020 года из французского «Лиона» за € 75 млн.

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