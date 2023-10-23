Жозе Моуринью: футбол был не самого лучшего качества, но это была захватывающе

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Монцей» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Италии.

«Я не думаю, что они заслуживали поражения. Конечно, я благодарен за победу — я чувствовал, что у нас не все идет гладко. Мы допустили много ошибок, и некоторые мои игроки испытывали физическую нагрузку. Я имею в виду тех, кто недавно совершил большие поездки — Леандро Паредеса, который был в Аргентине и Перу, Эвана Ндику и Хуссема Ауара. Этим троим пришлось нелегко, а некоторые другие играли небрежно.

У «Монцы» отличные игроки и лучший тренер — они не облегчили нам жизнь. Сегодня мы дошли до финиша благодаря мужеству — мы отдали все силы, чтобы это произошло. Мы дважды попали в створ ворот, и «Монца» тоже имела свои шансы. Футбол сегодня был не самого лучшего качества, но это была захватывающая игра», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

После девяти туров «Рома» занимает седьмое место с 14 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (22 очка).