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Президент «Маккаби Германия»: реакция «Баварии» на пост Мазрауи абсолютно неприемлема

Президент «Маккаби Германия»: реакция «Баварии» на пост Мазрауи абсолютно неприемлема
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Алон Мейер, являющийся президентом еврейской спортивной организации «Маккаби Германия», подверг критике реакцию «Баварии» в поддержку Нуссаиром Мазрауи Палестины.

«Реакция «Баварии» была абсолютно неприемлема для любого, кто хотя бы отдалённо уважает наше общество.

Если вы занимаете одностороннюю позицию и хотите палестинцам победы – победы над чем? Это абсолютный антисемитизм. Нет упоминания о резне или выражении соболезнований ни в одном слове. Ни в одном слове не упоминается Государство Израиль. Конечно, потому что, возможно, оно вообще не признано. И ни одного упоминания – а это решающий момент – о прощении. И, в-чётвертых, ХАМАС не был осужден.

Если «Баварии» не удастся подать пример поведения – будет очень обидно», – цитирует Мейера Eurosport.

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