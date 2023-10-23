Количество подписчиков Гую в соцсети после гола за «Барсу» выросло почти в шесть раз

Число подписчиков 17-летнего нападающего «Барселоны» Марка Гую в инстаграме* после победного гола в матче десятого тура Ла Лиги против «Атлетика» (1:0) выросло более чем в 5 раз.

Перед игрой у форварда было 44 000 фолловеров в социальной сети, сейчас – 245 000.

Напомним, 22 октября в матче 10-го тура испанской Ла Лиги встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. На 80-й минуте Марк Гиу через 20 секунд после выхода на замену забил свой дебютный мяч, который принёс сине-гранатовым победу. Этот гол остался единственным в матче.

«Барселона» после десяти матчей в испанской Ла Лиге находится на третьей позиции с 24 очками. «Атлетик» располагается на шестой строчке с 17 очками. Лидером чемпионата является «Реал» Мадрид, у которого 25 очков. На втором месте находится «Жирона», у которой также 25 очков.

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