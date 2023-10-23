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Фанаты «Ливерпуля» растянули флаги Палестины во время матча с «Эвертоном»

Фанаты «Ливерпуля» растянули флаги Палестины во время матча с «Эвертоном»
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Болельщики «Ливерпуля» принесли флаги Палестины на домашний матч 9-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0), сообщает GB News.

Также на трибунах присутствовал баннер с текстом For God's sake save Gaza («Ради Бога, спасите Газу»).

Кроме того, по информации Olt Sports, во время минуты молчания с трибуны «Коп» было слышно скандирование — Free Palestine («Освободите Палестину»).

Фото: Olt Sports

Напомним, АПЛ приняла решение о запрещении демонстрации флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура.

Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» не позволило показать на «Энфилде» в матче АПЛ с «Эвертоном» баннер в память о погибших болельщиках из Израиля.

Напомним, на данный момент между Израилем и Палестиной происходит вооружённый конфликт.

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