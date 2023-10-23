Фанаты «Ливерпуля» растянули флаги Палестины во время матча с «Эвертоном»
Болельщики «Ливерпуля» принесли флаги Палестины на домашний матч 9-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0), сообщает GB News.
Также на трибунах присутствовал баннер с текстом For God's sake save Gaza («Ради Бога, спасите Газу»).
Кроме того, по информации Olt Sports, во время минуты молчания с трибуны «Коп» было слышно скандирование — Free Palestine («Освободите Палестину»).
Фото: Olt Sports
Напомним, АПЛ приняла решение о запрещении демонстрации флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура.
Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» не позволило показать на «Энфилде» в матче АПЛ с «Эвертоном» баннер в память о погибших болельщиках из Израиля.
Напомним, на данный момент между Израилем и Палестиной происходит вооружённый конфликт.
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