Маурисио Почеттино сравнил Мудрика и Зинченко

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино перед матчем с «Арсеналом» (2:2) пошутил, что не волнуется по поводу слов игрока лондонцев Александра Зинченко, который ранее пошутил, что оторвёт Михаилу Мудрику яйца, если тот после гола за сборную Украины забьёт и его клубу в дерби.

«Ни в коем случае, Миша сильнее его», — процитировал Почеттино Football London.

Отметим, что по ходу матча Михаилу Мудрику всё-таки удалось отличиться. Он забил ударом через вратаря.

Напомним, Мудрик выступает за «Челси» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2031-го. В нынешнем сезоне украинец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола.

Ранее Мудрик рассказал, что тренер вратарей посоветовал ему обратить внимание на игру голкипера «Арсенала», благодаря чему ему удалось перекинуть вратаря.