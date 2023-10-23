Дарио Срна: как говорит наш президент: «Лучше проиграть красиво, чем выиграть некрасиво»

Исполняющий обязанности главного тренера «Шахтёра» Дарио Срна после матча с ЛНЗ (3:0) прокомментировал стартовый период работы с командой.

«Говорил, что буду менять футболистов, если они не будут бегать более трёх минут? Все бегали больше, чем нужно. При этом иногда была проблема. Что я могу сказать по поводу игры. Счёт – на табло. Но если вы спросите, полностью ли я доволен, то я отвечу, что нет. ЛНЗ мог забить два мяча, хотя, с другой стороны, и мы могли забить пять или шесть голов. Однако я вижу, что мы на верном пути.

Чувствую, что команда возвращается к своему, «шахтёрскому» футболу, который нас украшал последние 20 лет и будет украшать в будущем. Я радуюсь тем эмоциям, которые они показали на поле и в раздевалке.

Думаю, что за эти три дня я хоть немного им помог. Ничего, сейчас отдохнем, а потом смотрим «Барселону». Едем туда. «Барселона» — это «Барселона». Фаворит. Но я сделаю со своей стороны всё, чтобы футболисты пробовали играть в наш футбол. Как говорит наш президент: «Лучше проиграть красиво, чем выиграть некрасиво», – цитирует Срна официальный сайт клуба.

Напомним, 16 октября украинский клуб объявил об отставке главного тренера Патрика ван Леуэна.