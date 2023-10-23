Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дарио Срна: как говорит наш президент: «Лучше проиграть красиво, чем выиграть некрасиво»

Дарио Срна: как говорит наш президент: «Лучше проиграть красиво, чем выиграть некрасиво»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Шахтёра» Дарио Срна после матча с ЛНЗ (3:0) прокомментировал стартовый период работы с командой.

«Говорил, что буду менять футболистов, если они не будут бегать более трёх минут? Все бегали больше, чем нужно. При этом иногда была проблема. Что я могу сказать по поводу игры. Счёт – на табло. Но если вы спросите, полностью ли я доволен, то я отвечу, что нет. ЛНЗ мог забить два мяча, хотя, с другой стороны, и мы могли забить пять или шесть голов. Однако я вижу, что мы на верном пути.

Чувствую, что команда возвращается к своему, «шахтёрскому» футболу, который нас украшал последние 20 лет и будет украшать в будущем. Я радуюсь тем эмоциям, которые они показали на поле и в раздевалке.

Думаю, что за эти три дня я хоть немного им помог. Ничего, сейчас отдохнем, а потом смотрим «Барселону». Едем туда. «Барселона» — это «Барселона». Фаворит. Но я сделаю со своей стороны всё, чтобы футболисты пробовали играть в наш футбол. Как говорит наш президент: «Лучше проиграть красиво, чем выиграть некрасиво», – цитирует Срна официальный сайт клуба.

Напомним, 16 октября украинский клуб объявил об отставке главного тренера Патрика ван Леуэна.

Материалы по теме
Дарио Срна объяснил, почему решил возглавить «Шахтёр»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android