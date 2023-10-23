Марко Розе: мы очень довольны результатом в игре с «Дармштадт 98»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался о матче с «Дармштадт 98» (3:1) в восьмом туре чемпионата Германии.

«Мы очень довольны результатом. Это была тяжелая победа. Игра была очень напряженной и очень страстной. «Дармштадт» очень тяжело дался нам на своём маленьком стадионе. Они были очень уверены в себе перед международным перерывом и продемонстрировали это сегодня на поле.

Мы хорошо начали игру с раннего гола и повысили ставку, забив второй гол. Однако мы ни в какой момент не полностью контролировали ход игры. «Дармштадт» хорошо прессинговал и продолжал занимать хорошие позиции перед воротами.

Как и ожидалось, и как я уже говорил в течение недели, это была сложная игра. Нам нужно поработать над парой вещей и посмотреть, что мы сможем улучшить в будущих матчах. Я желаю «Лилиям» всего наилучшего, они хорошо сыграли сегодня», — приводит слова Розе официальный сайт «РБ Лейпцига».

После восьми туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает пятое место с 17 очками.