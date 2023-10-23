В «Спартаке» высказались о возможной смене названия стадиона на «Лукойл Арену»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о смене названия стадиона красно-белых «Открытие Банк-Арена».

«О переименовании стадиона много раз спрашивали. Контракт с банком «Открытие» заканчивается. Будет новый контакт. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Есть ли другие варианты? Давайте дождёмся», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Открытие Банк Арена» — домашний стадион «Спартака», рассчитанный на 45 360 зрителей. Арена является второй по вместимости в Москве после стадиона «Лужники».

19 февраля 2013 года стадиону было присвоено название «Открытие Банк Арена» по названию спонсора — банка «Открытие». Сумма сделки составила 1 млрд 208 млн рублей. По условиям соглашения, стадион должен был носить название банка шесть лет. В сентябре 2018 года контракт между «Спартаком» и банком был продлён до 2023 года.