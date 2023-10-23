Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ювентуса» Рабьо: победу в матче с «Миланом» посвящаем Фаджоли

Игрок «Ювентуса» Рабьо: победу в матче с «Миланом» посвящаем Фаджоли
Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился впечатлениями после победы туринского клуба в минувшем матче Серии А с «Миланом» (1:0).

«Эта победа весит так много. Мы хотели показать, что мы здесь и что в этом году у нас стоит цель финишировать в первой четвёрке. Сегодня вечером мы преуспели, даже с точки зрения отношения к делу. Мы должны провести все матчи таким образом.

Мы — команда. Мы все знаем, что случилось с Николо. Он тренируется с нами каждый день, и эту победу мы посвящаем ему. Мы поддерживаем его и стараемся побеждать ради него. Также надеюсь, что Данило вернётся к следующей игре. Если его не будет, я готов снова стать капитаном», — приводит слова Рабьо сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Материалы по теме
Иммобиле — о скандале со ставками: это позор для всех. Этим детям нужна помощь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android