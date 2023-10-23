Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев опроверг слухи об участии клубов Медиалиги в Зимнем кубке РПЛ.

«Участие клубов Медиалиги в Зимнем кубке — 2024? Может быть, будут какие-то дополнительные активации, но состав участников без клубов Медиалиги», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На прошлой неделе глава медийного футбольного турнира Николай Осипов сообщал, что команды, попавшие в тройку текущего сезона Медиалиги, могут принять участие в зимних турнирах клубов РПЛ и ФНЛ. Напомним, в Фонбет Кубке России в этом сезоне участвовали три медийные команды. 2DROTS вылетел в 1/32 финала, проиграв «Химкам» (0:2), «Амкал» в 1/128 финала уступил «Текстильщику» (0:0, 3:4 в серии пенальти), а «Родина Медиа» вылетела в стартовом раунде после поражения от «Динамо» из Вологды со счётом 0:3.