Сегодня адвокаты Тонали встретятся с прокурором для обсуждения сделки игрока со следствием

Сегодня, 23 октября, адвокаты полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали встретятся с представителями Федеральной прокуратуры для того, чтобы обсудить нюансы сделки о признании вины футболиста в совершении нелегальных ставок. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, после того, как сделка будет заключена, Тонали получит дисквалификацию сроком в 10–12 месяцев. В вину итальянскому полузащитнику вменяется то, что он делал ставки на матчи «Милана» и «Брешии» в период выступления за эти клубы.

Напомним, в соответствии с итальянским законодательством за совершение футболистами ставок на матчи должна предусматриваться дисквалификация сроком в три года. Ранее агент Тонали заявил, что Сандро страдает от игровой зависимости.