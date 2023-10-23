Вратарь «Ливерпуля» Алисон — о победе над «Эвертоном»: знаем, что дерби важно для фанатов

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался по итогам матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0).

«Каждые три очка, которые мы можем набрать, важны для нас. Победа над «Эвертоном» — особенная, поскольку это дерби. Мы знаем, что это важный матч для болельщиков, всего города, да и для нас, игроков, тоже. Мы собираемся продолжить начатое, а там будет видно, к чему нас это приведёт», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «красные» одержали победу над «Эвертоном» в минувшие выходные благодаря дублю Мохамеда Салаха. «Ириски» играли в меньшинстве с 37-й минуты, когда был удалён защитник Эшли Янг. После девяти туров «Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков.