Игрок «Крыльев Советов» Ежов высказался о трёхматчевой серии поражений

Футболист «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о трёхматчевой серии поражений самарской команды. В последнем туре «Крылья Советов» уступили «Зениту» со счётом 1:3.

«Зенит» — лучшая команда России. Дома они всегда пытаются играть с преимуществом. У нас, наверное, не совсем получается контролировать мяч под большим давлением. Сложно выстраивать именно нашу игру. Я рад, что наконец-то вернулся на поле. Повезло, что забил. В целом я доволен.

Что касается серии поражений, мы всех приучили, что всегда побеждаем, но делать это постоянно не можем. Ничего страшного. У всех команд бывают взлёты и падения. Да, проиграли, обидно, но ничего. Разберём и пойдём дальше», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.