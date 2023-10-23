Форвард «Зенита» Сергеев высказался о дебюте в составе сборной России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду России в товарищеской игре с Кенией (2:2).

«Хочется быть по максимуму довольным дебютом за сборную России. Где-то есть плюсы, где-то есть минусы. Я думаю, что всё впереди.

Что касается Кении, команда идёт на 109-м месте в рейтинге ФИФА. Хорошая команда. Не только они, но и Камерун. Африканские команды сейчас хорошо играют. Так что, я думаю, была интересная игра. А результат такой, какой есть», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, в матче со сборной Кении Сергеев вышел на поле на 66-й минуте встречи.

Ранее в октябре Россия обыграла Камерун (1:0) на домашней арене благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.