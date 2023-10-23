Хавбек «Пари НН» Трошечкин: внутри команды понимаем, что можем быть высоко

Футболист «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался о турнирных амбициях нижегородской команды. По его мнению, внутри коллектива все понимают, что «Пари НН» может занять высокое место, если будет стараться. Также Трошечкин объяснил, за счёт чего удалось улучшить игру и результаты команды.

«Мы внутри команды понимаем, что мы можем быть высоко. Надо просто стараться.

Такой скачок в результатах и качестве игры — из-за самоотдачи, психологии и опыта ребят. Мы довольно кропотливо работаем, перед каждым матчем разбираем соперника, свою игру. Пытаемся прибавлять», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На сегодняшний день «Пари НН» занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав 17 очков в 12 матчах.