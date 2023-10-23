Игрок «Жироны» Лопес: судья Арьяс не уважает игроков и оскорбляет их во время матча

Защитник «Жироны» Давид Лопес критически высказался в отношении судьи Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса, который работал на минувшем матче команды с «Альмерией» в чемпионате Испании (5:2).

«Трудно так играть – он не уважает тебя, он оскорбляет тебя. Ты должен попытаться абстрагироваться от этого и сосредоточиться на игре, но его отношение всё усложняет. Я говорю о судье – мы, игроки Ла Лиги, уже прекрасно знаем о нём», — приводит слова Лопеса Football Espana.

Как подчёркивает источник, технический комитет Ла Лиги изучил видеозаписи работы судьи Арьяса на матче и не обнаружил использования им оскорбительных выражений в адрес футболистов.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.