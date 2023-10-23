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Мохеби: в матче с «Ахматом» «Ростов» сыграл на высшем уровне

Мохеби: в матче с «Ахматом» «Ростов» сыграл на высшем уровне
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Хавбек «Ростова» Мохаммад Мохеби подвёл итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0).

«Была пауза на матчи сборных. И теперь у нас была возможность начать всё с чистого листа, хорошо сыграть. Я думаю, что мы смогли это сделать. Песьяков не пропустил. Самое главное, что мы не пропускали. И забили три мяча. В четырёх матчах подряд у нас было три ничьих и поражение. Во всех этих матчах мы вели 2:0 или 2:1. Но сегодня мы сыграли на высшем уровне», — приводит слова Мохеби «РБ Спорт».

После 12 туров «Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче следующего тура РПЛ команда Валерия Карпина сыграет с московским «Локомотивом». Встречу примет «Ростов Арена».

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