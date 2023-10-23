В КДК РФС объяснили, почему не будут рассматривать удаление Гоцука в матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц объяснил, почему КДК не будет рассматривать удаление защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«У Гоцука две жёлтые карточки, которые стали красной. Это дисциплинарное нарушение КДК не рассматривает, так как это автоматическая дисквалификация на следующий матч», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, что Гоцук был удалён в компенсированное время выездного для «Пари НН» матча со «Спартаком» в минувшее воскресенье, 22 октября. По состоянию на сегодняшний день нижегородцы располагаются на восьмой позиции в РПЛ, у подопечных Сергея Юрана 17 очков.