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В КДК РФС объяснили, почему не будут рассматривать удаление Гоцука в матче со «Спартаком»

В КДК РФС объяснили, почему не будут рассматривать удаление Гоцука в матче со «Спартаком»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц объяснил, почему КДК не будет рассматривать удаление защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«У Гоцука две жёлтые карточки, которые стали красной. Это дисциплинарное нарушение КДК не рассматривает, так как это автоматическая дисквалификация на следующий матч», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, что Гоцук был удалён в компенсированное время выездного для «Пари НН» матча со «Спартаком» в минувшее воскресенье, 22 октября. По состоянию на сегодняшний день нижегородцы располагаются на восьмой позиции в РПЛ, у подопечных Сергея Юрана 17 очков.

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