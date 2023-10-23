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Алаев сообщил о диалоге с Дюковым о проблемах в российском судействе

Алаев сообщил о диалоге с Дюковым о проблемах в российском судействе
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Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что обсуждал судейские скандалы с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым и отметил, что для него этот вопрос закрыт до зимней паузы в чемпионате России.

«Я обсуждал эту тему с Александром Валерьевичем. Я вообще стараюсь не делать резких заявлений и понимаю, что мои слова (с критикой ЭСК. — Прим. «Чемпионата») вызвали определённый резонанс. Но я не мог промолчать, потому что видел, что происходит что-то не то. Моей главной задачей было обратить внимание на работу этого органа. Не буду возвращаться к теме со встречей, но ЭСК, на мой взгляд, должна работать по-другому. Мы обсудили — тема закрыта, идём дальше. Будет ли это обсуждаться на исполкоме, я не знаю. Давать советы коллегам из РФС не буду — они разберутся без меня. Мы видим, что проблемы есть, и надеемся, что они будут решены. Я свою позицию высказал и до конца первой части чемпионата возвращаться к ней не буду», — приводит слова Алаева «РИА Новости».

Напомним, исполком РФС пройдёт в этот четверг, 26 октября.

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