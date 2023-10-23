Масалитин: Мухин повторяет судьбу Кучаева. Может, надо сходить и поставить свечки

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением насчёт тяжёлой травмы полузащитника красно-синих Максима Мухина, которую он получил в минувшем матче РПЛ с «Рубином» (0:0).

«Очень печальная новость не только для болельщиков ЦСКА, но и для российского футбола. Максим только начал обретать себя, попал в сборную, стал универсалом, но теперь помешала травма. Важно, чтобы хорошо прошла операция и было хорошее восстановление. У Максима ещё молодой организм, который в его возрасте способен всё это перебороть.

Повторяется судьба Кучаева: яркое выступление, поиграл на всех местах и такая же тяжёлая травма. Понятно, что физические кондиции надо будет чуть менять и смещать акценты, но это уже в далёком будущем. У ЦСКА постоянно проблемы в защите. Может, надо сходить куда-нибудь и поставить свечки. В защите ЦСКА творится что-то нехорошее», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.