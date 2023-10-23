Созин: ощущение, что сборную России просят не использовать некоторых футболистов ради РПЛ

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился впечатлениями от 12-го тура РПЛ, а также предположил, почему от некоторых клубов было мало представителей в сборной России.

«Вчера меня порадовала «Балтика» – явно не проигрывала по игре, была даже ближе к победе. Если бы при счёте 2:1 забили бы 100%-ный момент, который вытащил Сафонов, то выиграли бы. Но хочется сказать о другом.

У многих не проходит боль по сборной России в матче с Кенией. Негатива было много: сборная — это больной вопрос. И вот «Краснодар», в центре играют Черников и Кривцов. Они здоровые, молодые, классно играют, ведут за собой команду. А в сборной их нет. Я этот выбор не понимаю. Почему в экспериментальных составах нет двух прекрасных игроков «Краснодара»? Глядя на матч с «Балтикой» – они выделялись. Выделялись и до этого.

И я в чём-то понимаю Ловчева. Он где-то прав. Зачем эти эксперименты? Карпин не ставит классных игроков «Краснодара», чтобы они играли в РПЛ? Им чемпионат нужнее, чем Миранчукам? Или ситуация с Осипенко – в сборной не вышел, а за «Ростов» в основе.

Почему у ЦСКА было девять человек на тренировках, а из «Краснодара» не берут игроков? У меня ощущение, что сборную России просят не использовать некоторых футболистов ради РПЛ. Кажется, я ничего не утверждаю, что там какие-то договорённости есть: у кого-то во главе угла чемпионат, а у кого-то сборная. И вот в этом проблема клубного тренера на работе в сборной. Интересы пересекаются», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».