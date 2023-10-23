Постекоглу — о конфликте на Ближнем Востоке: надеюсь, футбол сможет стать формой эскапизма

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался насчёт конфликта между Палестиной и Израилем.

«Руководители «Тоттенхэма» — это люди, которые непосредственно затронуты этим конфликтом. И всё, что я могу сделать как футбольный менеджер в нашем клубе, — это попытаться оказать поддержку советом или наставлением.

Я всегда чувствовал, что величайшая роль спорта в целом и футбола в частности заключается в том, что, пускай это и прозвучит банально, они могут стать формой эскапизма. На 90–95 минут вы можете отвлечь людей от тех трудностей, которые они испытывают, независимо от того, где эти люди находятся. Можете отвлечь их ненадолго, хотя бы на тот период, пока они поддерживают свой футбольный клуб. Возможно, так мы сможем немного утешить их», — приводит слова Постекоглу Evening Standard.