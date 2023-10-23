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«Шахтёр» разорвал контракт со сбежавшим в Россию футболистом

«Шахтёр» разорвал контракт со сбежавшим в Россию футболистом
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Украинский «Шахтёр» объявил о расторжении контракта со сбежавшим в Россию Александром Роспутько. Футболист самовольно не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии. Позже стало известно, что Роспутько уехал в Россию.

«Официальное заявление клуба о прекращении трудовых отношений с игроком: в связи с невозвратом к расположению команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК «Шахтёр» расторг контракт с футболистом Александром Роспутько», — написала пресс-служба оранжево-чёрных на клубном сайте.

Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Роспутько в Россию. Первая версия — игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии, Роспутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Роспутько считал, что ему недоплачивают.

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