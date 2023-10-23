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Мележиков высказался о возможном конфликте Абаскаля с игроками «Спартака»

Мележиков высказался о возможном конфликте Абаскаля с игроками «Спартака»
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что не верит в открытый конфликт между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и футболистами.

«Команда — живой организм. В ней всегда что-то происходит, какие-то изменения, потому что всё строится на взаимоотношениях игроков друг с другом, игроков с тренером и тренера с игроками. Я не верю в какой-то открытый конфликт, а всё остальное — рабочие моменты», — приводит слова Мележикова «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок в общей группе красно-белых из-за проблем с дисциплиной. 22 октября форвард попал в заявку команды на матч Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0) и провёл на поле 45 минут.

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