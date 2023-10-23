Алдонин — о травме Мухина: характера и воли Макса хватит, чтобы вернуться ещё сильнее

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о травме действующего футболиста армейцев Максима Мухина.

«Я видел тот эпизод — сразу понял, что тут вопрос с коленом, а не с бедром. Тяжелейшая травма. В такую ситуацию попадал не каждый, но характера и воли Макса должно хватить, чтобы вернуться ещё сильнее. К сожалению, это часть профессии. Но необходимо начинать восстановление и возвращаться ещё сильнее.

Макс — молодой парень. Если бы ему было за 30, то было бы ещё сложнее. Он самоотверженно шёл в борьбу и на фол, просто было неудачное приземление. Здесь важно не накручивать самого себя. Нужно спокойно думать о будущем, имея хороший контракт и хорошие отношения с руководством и командой. В его бойцовских качествах никто не сомневается. Надо залечить все травмы и продолжать дальше», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.