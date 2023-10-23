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Калвин Филлипс, вероятно, покинет «Манчестер Сити» в январе. Хавбек хочет играть регулярно

Калвин Филлипс, вероятно, покинет «Манчестер Сити» в январе. Хавбек хочет играть регулярно
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно. Футболист хочет играть постоянно в следующем году. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).

По информации источника, на данном этате уход 27-летнего Филлипса в январе рассматривается как весьма вероятный. Калвин по-прежнему намерен бороться за место в составе «горожан» в ближайшие месяцы, но вместе с тем планирует играть регулярно уже в следующем календарном году.

Напомним, ранее сам Филлипс заявлял, что ему придётся принять решение о своём будущем, если его положение в команде Гвардиолы не изменится. Калвин — воспитанник академии «Лидс Юнайтед». К «Манчестер Сити» полузащитник присоединился летом прошлого года. В нынешнем сезоне 27-летний Калвин провёл только три матча за «горожан» в рамках английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Филлипса в € 28 млн.

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