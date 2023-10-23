Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев рассказал, на каком этапе находится подготовка к Зимнему кубку в Абу-Даби

Глава РПЛ Алаев рассказал, на каком этапе находится подготовка к Зимнему кубку в Абу-Даби
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, на каком этапе находится подготовка к Winline Зимнему кубку в Абу-Даби.

«Сейчас финализируем участников Зимнего кубка РПЛ. В ближайшее время объявим состав и точное расписание», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, что в Зимнем кубке 2023 года приняли участие четыре команды Российской Премьер-Лиги — «Краснодар», «Спартак», «Сочи» и «Ростов». Победителем стал московский «Спартак», набравший восемь очков в трёх матчах (три победы, одна из них по пенальти). Тогда товарищеский турнир проходил в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. Ранее Алаев опроверг слухи об участии в Зимнем кубке РПЛ клубов Медиалиги.

Материалы по теме
Эксклюзив
Александр Алаев опроверг слухи об участии клубов Медиалиги в Зимнем кубке РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android