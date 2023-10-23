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Игрок «Браги» Руис: «Реалу» Мадрид будет очень сложно в матче с нами

Игрок «Браги» Руис: «Реалу» Мадрид будет очень сложно в матче с нами
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Нападающий «Браги» Абель Руис поделился ожиданиями от грядущего матча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Для «Реала» всё будет сложно. Это очень сильная команда, и очевидно, что матч будет крайне напряжённым, но у нас есть чёткий план, и мы будем стремиться к победе. Выступая на домашнем стадионе, мы являемся очень, очень сильной и надёжной командой. Мы постараемся выйти во всеоружии, попытаемся навредить мадридской команде, найти её слабые места», — приводит слова Руиса Mundo Deportivo.

Напомним, «Брага» сыграет с «Реалом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 24 октября. Игра пройдёт в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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