Сергей Колотовкин: потери в обороне ЦСКА — шанс для игроков глубокого запаса

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин высказался на тему проблем с травмированными футболистами в составе красно-синих.

«Потери в центре обороны у ЦСКА действительно очень серьёзные. Но это команда Премьер-Лиги. Нужно пробовать кого-то другого на этой позиции — кого-то из линии полузащиты. Игроки этих позиций универсальны. Они обязаны уметь играть в обороне и атаковать. Пришло время дать время другим футболистам, которые достаточно глубоко сидят в запасе. Для них это шанс. К сожалению, наши клубы не имеют возможности иметь длинную скамейку. Вылетают два-три футболиста, и равноценно их заменить трудно.

Это, безусловно, может сказаться на результатах ЦСКА. Но такая ситуация, что тут сделаешь? Сильно ли падают шансы в игре с «Краснодаром»? Ничего страшного. Согласен, что «Краснодар» — сильный соперник. Это достаточно сбалансированная команда, не зря занимает лидирующее место. Но это футбол. Зависит от того, насколько грамотна будет тактическая подготовка, насколько грамотно сыграют футболисты. Большая нагрузка ляжет на вратаря и на линию атаки. Чем больше группа атаки будет беспокоить соперника, тем меньше проблем будет сзади», — сказал Колотовкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.