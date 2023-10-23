Трошечкин: мои шансы попасть в сборную близки к нулю — я Карпину и в «Ростове» не подошёл

27-летний полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин оценил свои шансы на попадание в сборную России.

«Хочу ли я сыграть за сборную в товарищеских матчах? Конечно. Я ни разу не слушал гимн России с поля в форме национальной команды. Даже на детском уровне. Безусловно, хотелось бы сыграть за нашу сборную, ощутить эти эмоции. Но сейчас, думаю, мои шансы близки к нулю. Я был в «Ростове», работал там с Карпиным, не подошёл ему. Думаю, про меня он знает чуть-чуть больше, чем про других кандидатов. Пока Карпин в сборной, дорога туда закрыта? Нет. Если забью 15 мячей, то меня, наверное, вызовут. Но надо забить 15 мячей. Так что крест на игре за сборную России не ставлю, надо забить как минимум 15 мячей», — приводит слова Трошечкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Трошечкин провёл за «Пари НН» 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий.