В Туле прошёл этап турнира по мини-футболу «Игра твоей мечты»

21 и 22 октября в Туле при поддержке Фонда президентских грантов состоялся третий региональный отборочный этап Всероссийского турнира для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты».

Уверенную победу в матчах отборочного этапа одержали юные футболисты команды «Дом детства» из Оренбурга, одержав шесть побед из шести возможных. Команда завоевала путевку на финальные игры в Москву, где ей предстоит подтвердить статус одного из главных фаворитов турнира. Второе место заняли ребята, представляющие ЦССВ «Спутник» из Москвы, на третьем расположилась команда из Киреевска.

Благодаря поддержке главы города Тула и олимпийской чемпионки Ольги Слюсаревой и министра спорта Дмитрия Яковлева организаторы подготовили не только ценные подарки для участников, но и приятный сюрприз, пригласив на церемонию награждения Станислава Черчесова. Бывший главный тренер сборной России откликнулся на приглашение и приехал поддержать ребят. Для всех участников это стало большим и запоминающимся событием.

Напомним, что всего в турнире примут участие около 60 команд из 24 регионов. Отборочные этапы соревнований пройдут в Туле, Владимире, Смоленске, Торжке, Орле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске.