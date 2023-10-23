Исполняющий обязанности главы RFEF: испанские судьи — лучшие в Европе

Исполняющий обязанности главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Педро Роча Хунко отметил высокий уровень компетентности испанских судей.

«Судьи CTA (технический комитет арбитров. — Прим. «Чемпионата») — лучшие в Европе. Что нужно сделать сейчас, так это быть с ними. И председатель Управляющей комиссии поддерживает их на 1000%. Однако они должны учиться воспринимать критику», — приводит слова Хунко Mundo Deportivo.

Напомним, Педро Роча Хунко занял должность исполняющего обязанности главы Королевской испанской футбольной федерации после того, как с этого поста был уволен Луис Рубиалес из-за скандала во время празднования победы женской сборной Испании на чемпионате мира, когда экс-чиновник поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.