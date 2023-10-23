«Сочи» заявил нападающего Кабесу. Ранее эквадорец выступал за «Эмелек»

26-летний эквадорский нападающий Алехандро Кабеса заявлен за «Сочи» для участия в матчах Российской Премьер-Лиги. Ранее «Чемпионат» сообщал, что южане подпишут Алехандро, если ФИФА удовлетворит его просьбу о разрыве контракта с клубом «Эмелек» из-за долгов по зарплате.

Кабеса является воспитанником эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье». 20 июля 2016 года в матче с «Эль Насьональ» нападающий дебютировал в эквадорской Примере, а 4 декабря в матче с «Фуэрса Амарилья» Алехандро забил свой первый гол за «Индепендьенте».

В составе «Индепендьенте дель Валье» Кабеса стал финалистом Кубка Либертадорес и обладателем Южноамериканского кубка. За «Эмелек» форвард играл с 2021 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость футболиста в € 900 тыс.