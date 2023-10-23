Погребняк: Гончаренко и Иванов не дадут «Уралу» расслабиться после разгрома от «Сочи»

Бывший нападающий «Урала» и сборной России Павел Погребняк поделился мнением о том, почему в минувшем туре РПЛ команда из Екатеринбурга разгромно проиграла «Сочи» со счётом 1:4.

«Почему «Урал» разгромно проиграл «Сочи»? Без понятия. Футбол непредсказуем. Результат удивил не только меня, но и всю футбольную публику. Непонятно, как это случилось в Екатеринбурге. С «Уралом» вообще непросто играть, а тут ещё и «Сочи», занимающий последнее место. И разгром. Наверное, так бывает.

Зная Гончаренко и Григория Викторовича, уверен, что это будет разовый неудачный поединок. Команде не дадут расслабиться. Сейчас примут все меры, чтобы улучшить результаты», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.