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У «Спартака» есть вероятность покинуть РПЛ, а «Зенит» точно не вылетит — Opta

У «Спартака» есть вероятность покинуть РПЛ, а «Зенит» точно не вылетит — Opta
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Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской Премьер-Лиги на вылет в Первую лигу по итогам сезона-2023/2024.

Так, по мнению искусственного интеллекта, главными претендентами на понижение в классе являются «Сочи» и «Балтика» — у них наибольшая вероятность занять 15-е и 16-е места, гарантирующие вылет в Первую лигу.

Вероятность вылета через стыковые матчи есть даже у московского «Спартака», но она минимальна. Шанс, что красно-белые займут 13-е место, составляет 0,3%. 14-е место — и вовсе 0,1%. Похожая картина у «Локомотива» и ПФК ЦСКА.

По мнению суперкомпьютера, лишь два клуба гарантировано останутся в РПЛ — это «Зенит» и «Краснодар».

*В заглавной строке указаны места в РПЛ, в левом столбце — клубы. В ячейках пересечения клубов и мест указана вероятность конкретной команды занять конкретное место.

Фото: Opta

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