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Трошечкин: люблю поспать подольше, поэтому не хожу на командные завтраки

Трошечкин: люблю поспать подольше, поэтому не хожу на командные завтраки
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, как в нижегородском клубе относятся к общекомандным завтракам.

«Нет такой установки, что все должны ходить на командные завтраки в «Пари НН». Они есть в расписании, но не обязательны для посещения. Точнее, они есть в расписании только в игровой день. Насколько справедлива ситуация, когда игрока могут наказать за непосещение командного завтрака? Я люблю поспать подольше. Даже на сборах завтрак не то что пропускаю, он у меня скоротечно проходит.

Во-первых, это внутренняя кухня команды и есть требования тренера. Если они такие, можно, наверное, в душе не соглашаться, но их нужно выполнять. Понятно, если скажут прыгай с 10-го этажа, этого делать не нужно, но сходить на завтрак можно, а потом очень аккуратно можно донести до тренера, что большая часть команды недовольна. Я не думаю, что это очень важное мероприятие», – приводит слова Трошечкина Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим команды Александром Соболевым возник конфликт из-за того, что футболист пропускал командные завтраки.

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